В 1 сезоне 11 серии сериала «Гимнастки» родители Пэйсон беспокоятся о том, как их дочь переживет окончание спортивной карьеры. Кейли радуется золотой медали и участвует в рекламных кампаниях. Саммер становится новым менеджером тренировочного клуба.