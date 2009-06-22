В 1 сезоне 13 серии сериала «Гимнастки» семейство Килер обеспокоено уверенностью Пэйсон в том, что она сможет продолжить спортивную карьеру. Врачи один за другим дают девушке неутешительные прогнозы, а Лорен пытается помириться с Кейли.