В 1 сезоне 13 серии сериала «Гимнастки» семейство Килер обеспокоено уверенностью Пэйсон в том, что она сможет продолжить спортивную карьеру. Врачи один за другим дают девушке неутешительные прогнозы, а Лорен пытается помириться с Кейли.
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