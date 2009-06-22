В 1 сезоне 6 серии сериала «Гимнастки» подруги готовятся к дружеской соревновательной встрече со спортсменами из клуба-противника. Эмили считает, что готова к выполнению более сложной программы, но Саша с ней категорически не согласен.
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