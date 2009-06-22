В 1 сезоне 7 серии сериала «Гимнастки» Саша выгоняет Эмили из клуба и не намерен отменять своего решения. Дэймон по-своему помогает подруге продолжить тренировки в «Роке», а семья Пэйсон переживает финансовые трудности из-за увольнения Марка.
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