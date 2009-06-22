В 1 сезоне 12 серии сериала «Гимнастки» Марти возвращается в спортивный клуб. Саша считает, что из Пэйсон получится отличный помощник тренера. Круз не может простить бывшего бойфренда, а Эмили узнает, каким образом она получила приглашение в «Рок».
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