В 1 сезоне 10 серии сериала «Гимнастки» спортсменки отправляются в Бостон, чтобы попасть в национальную команду. Лорен переживает из-за того, что Саммер разрывает помолвку с ее отцом, а Пэйсон обнаруживает, что Паркер колет себе обезболивающие.