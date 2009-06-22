В 1 сезоне 10 серии сериала «Гимнастки» спортсменки отправляются в Бостон, чтобы попасть в национальную команду. Лорен переживает из-за того, что Саммер разрывает помолвку с ее отцом, а Пэйсон обнаруживает, что Паркер колет себе обезболивающие.
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