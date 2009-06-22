В 1 сезоне 16 серии сериала «Гимнастки» девушки отправляются на школьный бал по приглашению Хизер. Кейли решает окончательно отпустить Картера, Лорен в ужасе от новой подруги отца, а Саша находит врача, способного помочь Пэйсон вернуться в спорт.