Во 2 сезоне 5 серии сериала «Частный детектив Магнум» наступает Хэллоуин. В канун Дня всех святых парочку ждет новое расследование на местной вечеринке. Сюда же заявляется Кацумото, который идет по следу загадочного убийцы.
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