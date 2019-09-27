Во 2 сезоне 6 серии сериала «Частный детектив Магнум» к сыщику обращается адвокат Эбби. Женщина выясняет, что человек, которого она защищала в суде, действительно виновен. Помимо плагиата, в деле замешаны кровавые серийные убийства.
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