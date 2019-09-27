Во 2 сезоне 3 серии сериала «Частный детектив Магнум» поместье осаждают вооруженные наемники, из-за чего жизнь Куму и Хиггинс висит на волоске. Выясняется, что злоумышленники идут по следу «Белого рыцаря» из романов Робина Мастерса.
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