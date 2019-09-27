В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа

Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»

Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)

Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер