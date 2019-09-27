Во 2 сезоне 2 серии сериала «Частный детектив Магнум» за помощью к Томасу обращается опытный карманник. На телефон, который мошенник недавно стащил, пришло крайне подозрительное сообщение. Между тем Хиггинс так и не ответила на предложение.
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