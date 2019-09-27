Во 2 сезоне 7 серии сериала «Частный детектив Магнум» временная подработка в качестве сотрудника службы безопасности гостиницы помогает Томасу отвлечься. Сыщик расследует дело постояльца, выбросившегося из окна собственного номера.
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