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Киноафиша Сериалы Частный детектив Магнум Сезоны Сезон 2 Серия 18

Частный детектив Магнум 2018 18 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Частный детектив Магнум»
Возврат — для новичков
Сезон 2 / Серия 1 27 сентября 2019
Честь среди воров
Сезон 2 / Серия 2 4 октября 2019
Рыцари вечны
Сезон 2 / Серия 3 11 октября 2019
Мертв внутри
Сезон 2 / Серия 4 18 октября 2019
Делай это до конца
Сезон 2 / Серия 5 25 октября 2019
Ложь, уловки, воровство и убийства
Сезон 2 / Серия 6 1 ноября 2019
Человек в тайной комнате
Сезон 2 / Серия 7 8 ноября 2019
Он приходит ночью
Сезон 2 / Серия 8 15 ноября 2019
Пуля по имени Судьба
Сезон 2 / Серия 9 22 ноября 2019
Кровные братья
Сезон 2 / Серия 10 6 декабря 2019
День, когда я встретил Дьявола
Сезон 2 / Серия 11 13 декабря 2019
Отчаянные меры
Сезон 2 / Серия 12 3 января 2020
По понедельникам совершаются убийства
Сезон 2 / Серия 13 10 января 2020
Игра в кошки — мышки
Сезон 2 / Серия 14 31 января 2020
Поздоровайся со своим прошлым
Сезон 2 / Серия 15 10 апреля 2020
Прощай, любовь
Сезон 2 / Серия 16 17 апреля 2020
Ночь имеет глаза
Сезон 2 / Серия 17 24 апреля 2020
Мир проблем
Сезон 2 / Серия 18 1 мая 2020
Пусть победит лучший
Сезон 2 / Серия 19 8 мая 2020
Леопард на охоте
Сезон 2 / Серия 20 8 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 18 серии сериала «Частный детектив Магнум» предложение о свадьбе стало для окружающих шоком. Томас и Хиггинс готовятся к церемонии, параллельно помогая современному Робин Гуду распутать дело с наркотиками, украденными в местной школе.

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