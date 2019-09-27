Во 2 сезоне 18 серии сериала «Частный детектив Магнум» предложение о свадьбе стало для окружающих шоком. Томас и Хиггинс готовятся к церемонии, параллельно помогая современному Робин Гуду распутать дело с наркотиками, украденными в местной школе.
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