Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Сериалы
Частный детектив Магнум
Актеры и роли
Актеры сериала «Частный детектив Магнум»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Актеры сериала «Частный детектив Магнум»
Вся информация о сериале
Эми Хилл
Amy Hill
Teuila "Kumu" Tuileta
Тим Кан
Tim Kang
Detective Gordon Katsumoto
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
Thomas Magnum
Захари Найтон
Zachary Knighton
Orville "Rick" Wright
Кристофер Торнтон
Christopher Thornton
Пердита Викс
Perdita Weeks
Juliet Higgins
Стивен Хилл
Stephen Hill
Theodore "TC" Calvin
Кими Бальмилеро
Kimee Balmilero
Бобби Ли
Bobby Lee
Джей Али
Jay Ali
Related video
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой