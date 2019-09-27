Во 2 сезоне 11 серии сериала «Частный детектив Магнум» командир Бак Грин вызывает Томаса на сверхсекретное задание. Его ждет самоубийственная вылазка на «тройную границу» в Южной Америке, связанная с деятельностью торговцев оружием.
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