Во 2 сезоне 19 серии сериала «Частный детектив Магнум» клиентами Хиггинс и Томаса оказываются разводящиеся супруги. Действуя по разные стороны баррикад, напарники устраивают веселое соревнование. Но дело принимает неожиданный оборот.
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