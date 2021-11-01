«Личная жизнь»: Рецензия Киноафиши

Первый сезон сериала «Личная жизнь», будем честными, критиков не вдохновил. Жизнь героини Анны Кендрик в Нью-Йорке со всеми этими мужчинами и подругой как будто претендовала на откровенность, но всё же оказалась слишком глянцевой, даже когда Дарби жаловалась на безденежье. Хотя, если откинуть критический взгляд на киноматериал, в целом «Личная жизнь» действительно нежно тыкала в первую очередь современных городских девушек в их недостатки, когда они выдумывают себе необходимость быть не одной. Собственно, это и есть первый недостаток.

Смотреть на жизнь Дарби после того, как она наконец встретила того самого, логично, не очень интересно. Для этого на Амедиатеке есть «Сцены из супружеской жизни» с куда более эффектными и талантливыми Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком. Но куда девать деньжищи от зрительского успеха? И вот 29 октября на Амедиатеке вышел второй сезон «Личной жизни», в котором Анна Кендрик выступила одним из продюсеров и приглашённой звездой: первая серия начинается с её свадьбы с гигантом-шеф-поваром Магнусом. Помнить эту сцену совершенно необязательно. Потому что довольно быстро закадровый голос скажет, что это история Маркуса Уоткинса. А потом и сам Марк скажет, что вообще не очень понимает, как оказался на этом мероприятии. Но именно с этой свадьбы начнёт меняться его личная жизнь.

Показать мужскую сторону вопроса – жест совершенно логичный. Хотя сериал, если судить по трём сериям, всё равно остался довольно нежным и одновременно копающимся в ненужных, согласно стереотипу, мужчинам эмоциях. И вот тут же мы сталкиваемся с его первой проблемой. На американском кинорынке и в крупных мировых городах, конечно, уже давно вывели ту породу мужчин, которых раньше называли тюфяками, тряпками, неженками, маменькиными сынками – как угодно, только не мужчинами – просто потому, что они испытывали какие-то чувства и задумывались о том, кто они такие по сути. Но вот что делать Маркусу Уоткинсу в условном Челябинске или небольшом городке в штате Мичиган, откуда герой родом, совершенно непонятно. То есть понятно, что этот персонаж должен помочь выйти из тени таким же, как он сам. Но для этого нужно их завлечь, заманить на просмотр. А первая серия делает всё, чтобы большой пласт зрителей оттолкнуть.

Личная жизнь

А всё потому, что фраза: «Это потому, что я чёрный/чёрная» – именно в вводном эпизоде звучит столько раз, что хочется схватиться за голову: ребята, я села смотреть сериальчик про личную жизнь, а не про борьбу за права афроамериканцев с… афроамериканцами. Вы скажете: «Ну так ведь это часть жизни. Это же и есть самая правдивая правда!» Но в ответ на это вспоминается недавний пост Сэма Клебанова, который написал, что его дочка, например, не понимает, зачем им в школе рассказывают очевидные вещи и показывают какой-то разноцветный флаг. В её сознании все и без флага вправе любить, кого хотят. Вот так и с восприятием первой серии «Личной жизни» у меня: меня вообще не волнует, что афроамериканец женат на европеоидной женщине. Меня волнует, как через их пару мне покажут и расскажут о проблемах в межличностных отношениях. И да, я догадываюсь, что расовый вопрос есть везде. Но просто посмотрите первую серию, чтобы понять, почему она так раздражает. И почему создаётся эффект навязывания повестки.

Впрочем, если пережить серию первую, вторая и третья уже задают понятный ход мыслей сценаристов. Каждый эпизод, как это было и в первом сезоне, – отдельная история с одной девушкой. Разбор происходит по классическому лекалу. Вот как будто бы молодой, но всё же уже мужчина решает провести вечер с восторженной 22-летней студенткой, а вот он встречается с той, по ком сох в школе. И из каждой такой встречи он делает выводы – нет, не о том, какие девушки неправильные, с Венеры или просто стервы. Он делает выводы о себе самом. И, возможно, вы удивитесь, но в мужской вселенной, согласно этому сериалу, тоже есть вечная присказка про то, что одному долго оставаться нельзя, а уж тем более проводить вечер пятницы.

Главную роль играет Уильям Джексон Харпер, который, как и всё наше поколение, в свои 41 вполне себе потянет на 35. Потому что да, мы вот такие: люди, которые почему-то решили, что личный комфорт им важнее социальных стереотипов. И если у нас есть возможность не пахать на папашиной ферме, то мы, логично, и не будем стареть так быстро, как это делали наши родители или скорее бабушки-дедушки. Выбор актёра удачный ещё и потому, что к нему сложно прилепить определение красавчика или урода. Он даже не странный. Вот какой-то такой средний. Поэтому проникнуться к нему симпатией вполне получится. Нормальной такой, человеческой симпатией, когда на него сыплются всякие незадачи. И аналогичной антипатией, когда он сам оступается. Впрочем, оступается он по сценарию, по которому сворачивали не туда все мы хотя бы однажды.

Личная жизнь

Вместо лучшей подруги, какая была у Дарби, у Маркуса есть сестра – представительница ЛГБТ-сообщества, а двое друзей-пацанов – это глубоко женатый и с детьми философ Йоги, он тут будет отвечать за комедию, и смазливый бизнесмен-однокурсник в исполнении Ариана Моайеда, который, кажется, пробегал мимо, когда шёл в павильон «Наследников». Они подливают масла в этот аналитический огонь, но всё же Маркус даже через них постоянно возвращается к вопросу, а какой он на самом деле. Его теория масок, которые мы надеваем, сами того не осознавая, делает сериал действительно универсальным. Ведь у масок нет половой принадлежности.

Визуально это приятная глазу, стильная, но без излишней роскоши картинка. Конечно, в паре эпизодов обязательно сложится впечатление, что парень, которого попрекают доходами во второй серии, как-то слишком свободно распоряжается деньгами. Но лично я в такие моменты саму себя осекаю. У нас, примерно вот таких по возрасту, должности и доходу, всегда бывают вечера, когда мы тратим весь свой недельный бюджет. Просто сериал состоит не из жизни, а по большей части именно из таких вечеров и дней. Иначе не было бы ощущения событийности.

На данный момент самая яркая и одновременно трогательная серия – третья. Знакомство с родителями Маркуса. Оно нужно не только для объяснения очередной девушки, но и для того, чтобы показать, что он рос в благополучной и весьма толерантной семье. С этим парнем всё в порядке! Он не травмирован нищетой, побоями, матерью-наркоманкой. Люди, это сериал для нас и про нас – среднестатистических среднемолодых людей из крупных городов развитых стран. Только вот эта усреднённость, как оказывается, в кино выглядит слишком кинематографично. И поэтому гарантировать успех «Личной жизни» не получается.