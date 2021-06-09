В 1 сезоне сериала «Локи» действие фокусируется на приемном брате скандинавского бога Тора, которого многие знают под именем Локи. Только этот Локи не имеет никакого отношения к своему двойнику, погибшему на космическом корабле Таноса в «Войне бесконечности». Этот Локи является богом хитрости и обмана образца 2012 года, который выкрал камень бесконечности и исчез с ним в неизвестном направлении во время событий «Финала». В новой реальности Локи попадает в загадочную организацию — ее члены регулируют изменения во временных линиях. С помощью своих суперспособностей и сил камня бесконечности Локи пытается переписать историю всего человечества. Но к чему это в итоге приведет?