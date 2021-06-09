Меню
Локи 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Локи
Локи Сезоны Сезон 1

Loki
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Локи»

В 1 сезоне сериала «Локи» действие фокусируется на приемном брате скандинавского бога Тора, которого многие знают под именем Локи. Только этот Локи не имеет никакого отношения к своему двойнику, погибшему на космическом корабле Таноса в «Войне бесконечности». Этот Локи является богом хитрости и обмана образца 2012 года, который выкрал камень бесконечности и исчез с ним в неизвестном направлении во время событий «Финала». В новой реальности Локи попадает в загадочную организацию — ее члены регулируют изменения во временных линиях. С помощью своих суперспособностей и сил камня бесконечности Локи пытается переписать историю всего человечества. Но к чему это в итоге приведет?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Локи
Сезон 1
Сезон 2
Славная цель Glorious Purpose
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2021
Вариант The Variant
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2021
Ламентис Lamentis
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2021
Событие Нексус The Nexus Event
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2021
Путешествие в мистерию Journey Into Mystery
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2021
На все времена. Всегда. For All Time. Always.
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2021
