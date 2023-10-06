«Локи»: Рецензия Киноафиши

Первый сезон сериала, заложившего концептуальную основу новой фазы киновсленной Marvel, выглядел крайне многообещающе, но вышедшие вслед за ним фильмы и сериалы этих надежд не оправдали («Доктора Стрэндж: В мультивсленной безумия», «Черная вдова», «Вечные», «Вторжение» и т.д.). Новая сага, названная сагой мультивселенной, обладает неприятным свойством центробежности сюжетов — герои, галактики и вселенные множатся с каждым фильмом. Объединяет их разве что месмерическая фигура Канга Завоевателя, впервые явившего себя как раз в первом сезоне «Локи».

Там он появился в самом финале под именем «Того, кто остается» и представился нашедших его в самом Конце Времен Локи (Том Хиддлстон) и Сильвии (София Ди Мартино) кем-то вроде добродетельного зла — необходимого и непременного условия существования вселенной. Именно Канг, как узнали оба Локи, занимался уничтожением ответвлений одобренного таймлайна, но делал это с благородной целью — не допустить появления альтернативных версий самого себя, каждая из которых не только жаждет власти над всем живым, но и в конце концов добивается этого, устраивая бесконечные войны между своими мирами. Собственно, поэтому Канг, в этом сражении победивший, и называл себя «Тем, кто остался».

Локи

Начало второго сезона продолжает действие первого. Локи, вышвырнутый Сильвией в поток времени, обнаруживает себя в старом добром Управлении временными измерениями (УВИ), где встречает Мобиуса (Оуэн Уилсон), который совсем его не узнает (здесь самое время напомнить, что если вы еще не смотрели первый сезон, то разобраться в сюжете второго у вас едва ли выйдет). Сильвия, убившая Канга в финале прошлого сезона и перезапустившая тем самым таймлайн, пропала. Так что весь первый и (если верить критикам, увидевшим первые четыре эпизода нового сезона) второй эпизоды напоминают многословный и суетливый сай-фай с элементами детектива, в котором объединившиеся Мобиус и Локи пытаются разобраться с тем, что происходит и найти Сильвию, путешествующую по временным измерениям.

Таким образом, по крайней мере второй сезон отчасти повторяет сюжетную механику первого. А вот любовного напряжения между Локи и Сильвией — самой странной романтической парой в истории телевидения (напомним, что она является Локи, но из другого измерения) — станет как будто бы меньше, зато броманс Локи и Мобиуса обретет второе дыхание. Локи, прошедший серьезную трансформацию, выглядит удивительно безобидно, но Хиддлстон умудряется сохранить в своем герое прежнее затаенное напряжение. Вообще смотрится сезон занимательно, пусть многословные реплики сменяют друг друга со скоростью света, отчасти напоминая типический для фильмов Уэса Андерсона темпоритм. К слову, за постановку большей части эпизодов второго сезона отвечает дуэт замечательных режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда — завсегдатаев «Сандэнса».

Самым удивительным в «Локи» — несмотря на экспрессивные путешествия во времени — является то, что уже первая серия вызывает желание следить за героями и даже (о, Господи!) им сопереживать. Локи — один из старейших персонажей франшизы, по-прежнему живее всех живых (и уж точно живее своего братца Тора), пусть и сменил в очередной раз окрас.