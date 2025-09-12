Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях

Слово «бюрократия» зачастую используется с негативной окраской, однако в мире кино существует немало сериалов, сюжет которых строится вокруг необычных институтов. Собрали несколько качественных шоу, персонажи которых следят за пространственно-временным континуумом, работают на небесах и возглавляют особые отделения спецслужб.

Хитовый испанский сериал, который можно посмотреть эксклюзивно в стриминге кино viju. В название проекта вынесено секретное государственное учреждение, нацеленное на обнаружение и устранение вмешательств из прошлого в будущее. Эта необычайно ответственная миссия возложена на современного фельдшера Хулиана Мартинеса, образованную женщину из XIX века Амелию Фолк и солдата Фландрской армии из XVI века Алонсо де Энтрерриоса. На протяжении четырех захватывающих сезонов они перемещаются в разные эпохи, пытаясь сохранить естественный ход времени и событий.

Еще одно увлекательное шоу, доступное в России в стриминге кино viju. Это новая часть приключенческо-фэнтезийной франшизы «Библиотекари». Главные герои этой истории охраняют старинные магические артефакты, чтобы те не попали в плохие руки. В «Следующей главе» обаятельный библиотекарь из XIX века Викрам Чемберлен, путешествуя во времени, застревает в непривычном для себя XXI веке и не может вернуться в родную эпоху. Найдя свой замок, он обнаруживает, что там теперь находится музей. Кроме того, Викрам невольно освобождает магию, которая распространяется по всему континенту. Теперь ему необходимо исправить свою ошибку, а также найти способ вернуться домой и воссоединиться с возлюбленной.

Комедия, задуманная как мини-сериал, но превратившаяся в антологию во главе с Дэниэлом Рэдклиффом, Стивом Бушеми и Джеральдин Висванатан. Дебютная часть основана на повести Саймона Рича под названием What in God’s Name, что можно перевести как «Что, ради всего святого?» Главные герои в лице ангела низшего звена Крэйга и его напарницы Элайзы работают в компании «Корпорация “Небеса”», тогда как их начальником является сам Бог. Правда, тому давно нет дела до Земли, поэтому однажды он решает уничтожить человечество. Крэйг и Элайза стремятся этого не допустить, но для этого им необходимо помочь двум необычайно робким влюбленным вступить в отношения.

После эпичных «Мстителей: Финал» (2019) студия Marvel решила расширять свою киновселенную не только за счет фильмов, но и за счет сериалов, одним из которых стал «Локи», посвященный дальнейшим приключениям одноименного бога озорства в исполнении Тома Хиддлстона. Выкрав магический артефакт Тессеракт, альтернативное воплощение Локи оказывается в организации «Управление временными изменениями», которая функционирует по ту сторону пространственно-временного континуума и специализируется на исправлении аномалий в мультивселенной. Локи вынужден присоединиться к УВИ в качестве нового сотрудника. Эта институция имеет ключевое значение для «Саги Мультивселенной», а также играет важнейшую роль в фильме «Дэдпул и Росомаха» (2024).

Российский сериал, повествующий о волшебной организации «Министерство Всего Хорошего», которая занимается исполнением желаний. Впрочем, у этого учреждения есть не менее могущественный антипод — «Министерство Всего Плохого». Соответственно, благодушные работники МВХ исполняют добрые желания людей, тогда как черствые и бессердечные сотрудники МВП берутся за реализацию низменных человеческих устремлений. Таким образом во Вселенной поддерживается баланс, но однажды миропорядок оказывается под угрозой, когда новенький из МВХ решает исполнить заветное желание подростка Алены, которое ранее было признано негодным.

Британский сериал в жанре шпионского триллера на основе книжного цикла Мика Геррона. Шоу повествует о специальном отделении MI5, получившем уничижительное прозвище «Медленные лошади». Этот отдел представляет собой так называемое чистилище для сотрудников MI5, которые каким-то образом провинились и дискредитировали себя как профессионалов. Руководит всей этой разношерстной командой неудачников неопрятный мизантроп и любитель выпить Джексон Лэм (Гари Олдман), который при этом обладает необычайно проницательным умом. Сериал снискал большую популярность, о чем говорит тот факт, что в 2024 году он был продлен на шестой сезон.

Еще один примечательный британский сериал, который отчасти похож на «Медленных лошадей», но не лишен самобытности. Действие разворачивается в Эдинбурге. Протагонистом выступает старший инспектор полиции Карл Морк, который после трагического происшествия на службе проходит медикаментозное лечение и прибегает к психотерапии. В дальнейшем он соглашается возглавить новообразованный отдел, куда стекаются старые нераскрытые дела. Полиция запустила эту инициативу лишь для того, чтобы получить дополнительное финансирование, так что на деле Морк оказывается в едва ли не заброшенном подвале с кипами «висяков» и в компании профи-неудачников. Однако Морку удается превратить гиблую затею своего начальства в эффективное предприятие.

