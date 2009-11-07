Во 2 сезоне 5 серии сериала «Легенда об Искателе» Зедд попал под влияние таинственной магии, которая исходила от волшебницы Шоты. Таким образом, его воспоминания начисто стерты. Зедд вновь молод. Шота хочет, чтобы он нашел замену Ричарду.
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