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Киноафиша Сериалы Легенда об искателе Сезоны Сезон 2 Серия 5

Легенда об искателе 2008 - 2010 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Легенда об искателе»
Отмеченный
Сезон 2 / Серия 1 7 ноября 2009
Гибельный
Сезон 2 / Серия 2 14 ноября 2009
Сломанная
Сезон 2 / Серия 3 21 ноября 2009
Исповеданный
Сезон 2 / Серия 4 28 ноября 2009
Волшебник
Сезон 2 / Серия 5 5 декабря 2009
Ярость
Сезон 2 / Серия 6 12 декабря 2009
Воскрешение
Сезон 2 / Серия 7 9 января 2010
Свет
Сезон 2 / Серия 8 16 января 2010
Тьма
Сезон 2 / Серия 9 23 января 2010
Погибель
Сезон 2 / Серия 10 30 января 2010
Сердце и разум
Сезон 2 / Серия 11 13 февраля 2010
Голод
Сезон 2 / Серия 12 20 февраля 2010
Принцесса
Сезон 2 / Серия 13 27 февраля 2010
Узы
Сезон 2 / Серия 14 20 марта 2010
Создатель
Сезон 2 / Серия 15 27 марта 2010
Бесчестные
Сезон 2 / Серия 16 10 апреля 2010
Возмездие
Сезон 2 / Серия 17 17 апреля 2010
Уолтер
Сезон 2 / Серия 18 24 апреля 2010
Последняя из рода
Сезон 2 / Серия 19 1 мая 2010
Вечность
Сезон 2 / Серия 20 8 мая 2010
Иная судьба
Сезон 2 / Серия 21 15 мая 2010
Слезы
Сезон 2 / Серия 22 22 мая 2010
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Легенда об Искателе» Зедд попал под влияние таинственной магии, которая исходила от волшебницы Шоты. Таким образом, его воспоминания начисто стерты. Зедд вновь молод. Шота хочет, чтобы он нашел замену Ричарду.

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