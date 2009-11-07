Во 2 сезоне 20 серии сериала «Легенда об Искателе» старая приятельница Кары Далия объявляется и умоляет о помощи. Ей нужно вызволить истинного лорда Рала. Сестры Тьмы выкрали его. Однако Далия оказывается предательницей.
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