Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Легенда об искателе Актеры и роли

Актеры сериала «Легенда об искателе»

Актеры сериала «Легенда об искателе» Вся информация о сериале
Брюс Спенс
Брюс Спенс Bruce Spence
Zeddicus Zu'l Zorander Крэйг Паркер
Крэйг Паркер Craig Parker
Даниэль Кормак
Даниэль Кормак Danielle Cormack
Элизабет Блэкмор
Элизабет Блэкмор Elizabeth Blackmore
Бен Френшам Ben Fransham
Бриджет Риган
Бриджет Риган Bridget Regan
Kahlan Amnell Крэйг Хорнер
Крэйг Хорнер Craig Horner
Richard Cypher Табретт Бетелл
Табретт Бетелл Tabrett Bethell
Cara
Кевин Дж. Уилсон Kevin J. Wilson
Джей Лагаая Jay Laga'aia
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши