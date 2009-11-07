Во 2 сезоне 21 серии сериала «Легенда об Искателе» Рал лишает жизни Сестер Тьмы. Он поручает Каре лишить жизни Искателя. Ричарду не удается уничтожить ее. Зедд снимает с Кары воздействие злой силы Рала. Однако у его заклинания есть побочный эффект.
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