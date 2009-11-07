Во 2 сезоне 8 серии сериала «Легенда об Искателе» Искатель идет по следам Денны. Он хочет отнять у нее похищенный компас, однако сам оказывается в западне. Зедд становится заложником Денны. Она хочет воспользоваться им в своих интересах.
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