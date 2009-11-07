Во 2 сезоне 14 серии сериала «Легенда об Искателе» сестра Никки потерпела поражение в битве с Искателем, за ней ведут охоту Сестры Тьмы. По указке Даркена Рала Никки находит способ, как лишить жизни Мать-Исповедницу и завладеть Камнем слез.
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