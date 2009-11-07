Во 2 сезоне 2 серии сериала «Легенда об Искателе» Ричард, Кэлен, Зедд и Кара отправляются в д'харианский лагерь смерти. Нарушение границы, которая делила мир живых и погибших, дает умершим возможность снова очнутся. Они будут жаждать крови.
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