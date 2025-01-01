Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне

100 000 000+ просмотров и новая глава: 2 сезон «Ландышей» показали в свежем тизере — что ждет Катю и будет ли возвращение Лехи?

В «Аватаре» все существа с 6 конечностями, кроме На’ви — у них 4: это ошибка художников или задумка Кэмерона?

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

«Совершенно расистский»: фильмы Брюса Ли были под запретом в СССР – в жизни не догадаетесь, за что один из них запретили в Англии

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?