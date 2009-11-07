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Киноафиша Сериалы Легенда об искателе Сезоны Сезон 2 Серия 19

Легенда об искателе 2008 - 2010 19 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Легенда об искателе»
Отмеченный
Сезон 2 / Серия 1 7 ноября 2009
Гибельный
Сезон 2 / Серия 2 14 ноября 2009
Сломанная
Сезон 2 / Серия 3 21 ноября 2009
Исповеданный
Сезон 2 / Серия 4 28 ноября 2009
Волшебник
Сезон 2 / Серия 5 5 декабря 2009
Ярость
Сезон 2 / Серия 6 12 декабря 2009
Воскрешение
Сезон 2 / Серия 7 9 января 2010
Свет
Сезон 2 / Серия 8 16 января 2010
Тьма
Сезон 2 / Серия 9 23 января 2010
Погибель
Сезон 2 / Серия 10 30 января 2010
Сердце и разум
Сезон 2 / Серия 11 13 февраля 2010
Голод
Сезон 2 / Серия 12 20 февраля 2010
Принцесса
Сезон 2 / Серия 13 27 февраля 2010
Узы
Сезон 2 / Серия 14 20 марта 2010
Создатель
Сезон 2 / Серия 15 27 марта 2010
Бесчестные
Сезон 2 / Серия 16 10 апреля 2010
Возмездие
Сезон 2 / Серия 17 17 апреля 2010
Уолтер
Сезон 2 / Серия 18 24 апреля 2010
Последняя из рода
Сезон 2 / Серия 19 1 мая 2010
Вечность
Сезон 2 / Серия 20 8 мая 2010
Иная судьба
Сезон 2 / Серия 21 15 мая 2010
Слезы
Сезон 2 / Серия 22 22 мая 2010
О чем серия

Во 2 сезоне 19 серии сериала «Легенда об Искателе» Даркен Рал уничтожает всех Мерцающих в ночи, однако щадит беременную девушку. Она помогает ему прочесть то, что написано в свитке, после чего он уничтожает его. Ралу необходим Камень слез.

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