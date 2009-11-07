Во 2 сезоне 19 серии сериала «Легенда об Искателе» Даркен Рал уничтожает всех Мерцающих в ночи, однако щадит беременную девушку. Она помогает ему прочесть то, что написано в свитке, после чего он уничтожает его. Ралу необходим Камень слез.
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