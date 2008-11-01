В 1 сезоне 9 серии сериала «Легенда об Искателе» Даркен Рал собирается похитить третью и последнюю Шкатулку Одена у королевы Милены, которая правит Тамарангом. Зедд делает вид, что он – кукловод на праздненстве по случаю рождения принцессы Виолетты.
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