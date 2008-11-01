В 1 сезоне 10 серии сериала «Легенда об Искателе» Ричард, Кэлен и Зедд знакомятся с группой Исповедниц и их главарем — Матерью-Исповедницей Сереной. Они собираются на остров Валерия чтобы скрыться от Рала. Кэлен выясняет, что Денни не погибла.
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