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Киноафиша Сериалы Легенда об искателе Сезоны Сезон 1 Серия 7

Легенда об искателе 2008 - 2010 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Легенда об искателе»
Пророчество
Сезон 1 / Серия 1 1 ноября 2008
Судьба
Сезон 1 / Серия 2 1 ноября 2008
Награда
Сезон 1 / Серия 3 8 ноября 2008
Бреннидон
Сезон 1 / Серия 4 15 ноября 2008
Слушающий
Сезон 1 / Серия 5 22 ноября 2008
Эликсир
Сезон 1 / Серия 6 29 ноября 2008
Личность
Сезон 1 / Серия 7 6 декабря 2008
Денна
Сезон 1 / Серия 8 10 января 2009
Кукловод
Сезон 1 / Серия 9 17 января 2009
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 24 января 2009
Исповедь
Сезон 1 / Серия 11 31 января 2009
Дом
Сезон 1 / Серия 12 21 февраля 2009
Привидение
Сезон 1 / Серия 13 28 февраля 2009
Хартленд
Сезон 1 / Серия 14 7 марта 2009
Обращение
Сезон 1 / Серия 15 14 марта 2009
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 16 21 марта 2009
Обман
Сезон 1 / Серия 17 28 марта 2009
Зеркало
Сезон 1 / Серия 18 25 апреля 2009
Проклятый
Сезон 1 / Серия 19 2 мая 2009
Святилище
Сезон 1 / Серия 20 9 мая 2009
Лихорадка
Сезон 1 / Серия 21 16 мая 2009
Расплата
Сезон 1 / Серия 22 23 мая 2009
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Легенда об Искателе» Ричард не слушается колдунью Шоту, которая предсказывает ему погибель. Он собирается захватить Деммина Насса, главного помощника Даркен Рада. Шота собирается отвести трагическую судьбу от Искателя.

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