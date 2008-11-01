В 1 сезоне 7 серии сериала «Легенда об Искателе» Ричард не слушается колдунью Шоту, которая предсказывает ему погибель. Он собирается захватить Деммина Насса, главного помощника Даркен Рада. Шота собирается отвести трагическую судьбу от Искателя.
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