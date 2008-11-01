В 1 сезоне 2 серии сериала «Легенда об Искателе» Ричард принял свою роль Искателя. Совместно с Зеддом, Кэлен и своим приятелем Чейзом он отправляется на поиски Фейна. Даркен Рал хочет дать Фейну возможность вернуться вместе с Книгой Сочтенных Теней.
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