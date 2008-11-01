В 1 сезоне 20 серии сериала «Легенда об Искателе» Ричард, Зедд и Кэлен приходят в книгохранилище, где лежит продублированная Книга Сочтенных Теней. Спустя некоторое время об этом месте становится известно и их злейшему недругу Ралу.
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