В 1 сезоне 18 серии сериала «Легенда об Искателе» грабитель Гвильдор применяет магическое зеркало и выдает себя за д'харианского предводителя. Кроме того, он намерен воспользоваться двумя своими коллегами по ремеслу Клэром и Фрицем.
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