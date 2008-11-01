В 1 сезоне 19 серии сериала «Легенда об Искателе» помощник Искателя Грегор заставляет волшебницу Шоту наложить заклинание, которое по ночам делает из него жестокого монстра калтропа. Так он хочет обезопасить свои владения от солдат Рала.
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