Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Баскетбол Куроко Новости

Новости о сериале «Баскетбол Куроко»

Новости о сериале «Баскетбол Куроко» Вся информация о сериале
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол 2 июня началась финальная серия чемпионата НБА, который продлится до 19 июня. Вспоминаем главные баскетбольные хиты в кино.  
Написать
9 июня 2023 13:00
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше