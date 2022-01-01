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Постер к сериалу Баскетбол Куроко
Киноафиша Сериалы Баскетбол Куроко Сезоны
Баскетбол Куроко (2012 - 2015), список сезонов Kuroko no Basuke 12+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Баскетбол Куроко»
Баскетбол Куроко - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 25 эпизодов
 
Баскетбол Куроко - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 25 эпизодов
 
Баскетбол Куроко - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 25 эпизодов
 
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