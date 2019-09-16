Во 2 сезоне 3 серии сериала «Куба» Кубанков нащупал данные по новому делу, пока медики пытаются спасти его бывшего начальника. Герой уверен, что исполнитель был не самым опытным убийцей, а значит, у заказчика было не так много денег…
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