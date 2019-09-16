Во 2 сезоне 2 серии сериала «Куба» герой договаривается о встрече с бывшим руководителем, но в того открыто стреляют у всех на виду. Найденные улики говорят о том, что преступник хорошо подготовился. Кубанкова просят задержаться в Подмосковье.
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