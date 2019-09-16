Во 2 сезоне 19 серии сериала «Куба» правоохранителям удается найти автомобиль, из которого, предположительно, обстреливали Кубанкова. Сам Андрей считает, что с ним пытаются расправиться из-за расследования дела Эрики. Однако он ошибается.
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