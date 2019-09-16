Во 2 сезоне 18 серии сериала «Куба» Андрей выясняет, что перед аварией Юлю изнасиловали. К нападению причастен чиновник. В самый важный момент улики по делу исчезают. Тогда Кубанков идет в обход всех правил и включает собственный кодекс чести.
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