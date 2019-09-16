Во 2 сезоне 16 серии сериала «Куба» отделение Андрея открывает тайны темного прошлого Филиппова. В это же время старый друг Кубанкова наконец-то связывается с важным свидетелем по делу о смерти Эрики. Герой знакомится с новой девушкой.
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