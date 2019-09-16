Во 2 сезоне 17 серии сериала «Куба» неизвестные сбивают насмерть молодую женщину. Кубанков уверен, что наезд произошел специально. В его помощи также нуждается Царев, который думает, что конкуренты пытаются «слить» его прямо на пороге выборов.
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