Во 2 сезоне 10 серии сериала «Куба» правоохранители выходят на главного коллекционера краденых икон в городе. Под видом исполнителя к нему приходит Илья. Мошенник отказывается от его «щедрого» предложения, но делится неожиданным планом.
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