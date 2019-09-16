Во 2 сезоне 8 серии сериала «Куба» герой находит зацепку в истории со смертью психолога, но единственный свидетель отказывается ему помогать. Андрей пытается поймать Елизарова на слове, но все происходит не совсем так, как он рассчитывал.
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