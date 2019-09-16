Во 2 сезоне 15 серии сериала «Куба» оперативники расследуют смерть Филлипова — спортсмен якобы не выдержал веса штанги и погиб. Но Кубанков уверен: несчастный случай был ловко обставлен. Впоследствии его догадки подтверждаются.
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