Во 2 сезоне 4 серии сериала «Куба» первая зацепка Андрея, увы, не находит подтверждения. Однако он был не так далек от истинного понимания ситуации. Бандит Решетников не нападал на Захарова, но именно он когда-то слил оружие киллеру.
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