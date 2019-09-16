Во 2 сезоне 14 серии сериала «Куба» Кубанков выходит на заказчиков убийства кандидата в мэры Царева, а его коллеги-оперативники все-таки находят украденный скейт. В попытке разобраться в гибели Фроловой Андрей сам приходит в лапы к врагу…
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