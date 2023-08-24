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Контакт 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Контакт
Киноафиша Сериалы Контакт Сезоны Сезон 2

Контакт 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Контакт»

Во 2 сезоне сериала «Контакт» история экс-оперативника Глеба Барнашова продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне он потерял супругу, которая ушла к другому, увлекся спиртным и лишился работы. Точнее, его перевели в другое подразделение, занимающееся делами несовершеннолетних. Это для Барнашова настоящий ужас: он совершенно не понимает подростков, а особенно — свою дочь Юлю. Чтобы наладить отношения с дочерью, сблизиться с ней и понять, чем живет девушка, Барнашов решает подружиться с ней в социальных сетях. В новом сезоне Глеб продолжит постигать правила недоступного ему мира современной молодежи.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 28 голосов
7 IMDb
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Список серий сериала Контакт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
24 августа 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
24 августа 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
31 августа 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 сентября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
14 сентября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
21 сентября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
28 сентября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 октября 2023
График выхода всех сериалов
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