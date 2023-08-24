Во 2 сезоне сериала «Контакт» история экс-оперативника Глеба Барнашова продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне он потерял супругу, которая ушла к другому, увлекся спиртным и лишился работы. Точнее, его перевели в другое подразделение, занимающееся делами несовершеннолетних. Это для Барнашова настоящий ужас: он совершенно не понимает подростков, а особенно — свою дочь Юлю. Чтобы наладить отношения с дочерью, сблизиться с ней и понять, чем живет девушка, Барнашов решает подружиться с ней в социальных сетях. В новом сезоне Глеб продолжит постигать правила недоступного ему мира современной молодежи.